Амрабат перешёл из «Уотфорда» в «Леганес» на правах аренды

Нападающий «Уотфорда» Нордин Амрабат ближайший год проведёт в испанском чемпионате. Марокканский форвард арендован представителем Примеры «Леганесом» на финише летнего трансферного окна, об этом сообщает официальный сайт клуба из пригорода Мадрида.
В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 29 матчах «Уотфорда» в Премьер-лиге, 25 раз появившись на поле в стартовом составе, не отметился голами, но стал автором трёх результативных передач.
«Леганес» хочет добавить в название клуба «Мадрид», чтобы привлечь спонсоров