Сборная Турции проиграла Украине в первом матче под руководством Луческу

Сборная Украины выиграла у команды Турции в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Сборная Турции проводила первый матч под руководством экс-наставника «Зенита» Мирчи Луческу.
В середине первого тайма Артём Кравец откинул мяч чуть назад на Виктора Коваленко, у которого вместо удара с ходу получился пас на Андрея Ярмоленко, тот избежал офсайда и покатил мяч в дальний угол.
На 42-й минуте Евгений Коноплянка пошёл в прорыв слева, сместился к лицевой и прострелил в центр на свободного Ярмоленко, который обманул вратаря и нескольких защитников, а затем пробил в полупустые ворота.
Турнирная таблица отборочной группы I после семи туров: 1. Украина — 14 очков; 2. Хорватия — 13; 3. Исландияс — 13; 4. Турция — 11; 5. Финляндия — 4; 6. Косово — 1.