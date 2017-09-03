Мутко: пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал об организации работы с болельщиками сборной России.
«Раньше ВОБ делал хорошие вещи в плане перформанса. Потом сделали плохое. Я сам помогал, развивал и поддерживал их.
Пытаемся сейчас по инициативе болельщиков создать ассоциацию при РФС. Тут как только появляется какая-то структура, то в какой-то момент она теряет поддержку тех, кто её создавал. Будем ещё встречаться и общаться с активными фанатами", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Посмотреть интервью с Мутко можно на «Чемпионате».