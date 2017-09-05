Бобич – о трансферном рынке: в футболе больше нет нравственности

Бывший нападающий сборной Германии Фреди Бобич, являющийся ныне спортивным директором франкфуртского «Айнтрахта», поделился мнением о последних тенденциях трансферного рынка. Бобич, в чадности, коснулся вопроса о том, что некоторые клубы не жалеют баснословных денег на приобретение футболистов.
«В футболе больше нет понятий морали. Мы уже не имеем возможности вести себя как прежде, поскольку иначе когда-нибудь окажемся в третьей или четвёртой лиге. Необходимо признать реальность», — приводит слова Бобича Kicker.
Ранее на этот счёт неоднократно высказывался и президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс. Он подчёркивал, что немецкий гранд никогда не будет следовать примеру некоторых клубов, тратя огромные деньги на покупку игроков.
Хёнесс: в мире нет футболиста, за которого стоит платить € 100 млн