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Бобич – о трансферном рынке: в футболе больше нет нравственности

5 сентября 2017, вторник. 07:25 Футбол

Бывший нападающий сборной Германии Фреди Бобич, являющийся ныне спортивным директором франкфуртского «Айнтрахта», поделился мнением о последних тенденциях трансферного рынка. Бобич, в чадности, коснулся вопроса о том, что некоторые клубы не жалеют баснословных денег на приобретение футболистов.

«В футболе больше нет понятий морали. Мы уже не имеем возможности вести себя как прежде, поскольку иначе когда-нибудь окажемся в третьей или четвёртой лиге. Необходимо признать реальность», — приводит слова Бобича Kicker.

Ранее на этот счёт неоднократно высказывался и президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс. Он подчёркивал, что немецкий гранд никогда не будет следовать примеру некоторых клубов, тратя огромные деньги на покупку игроков.

Хёнесс: в мире нет футболиста, за которого стоит платить € 100 млн
Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Айнтрахт Фреди Бобич
Новости. Футбол
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