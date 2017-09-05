ФНЛ: категорически осуждаем действия болельщиков, нарушавших порядок в Оренбурге

Футбольная национальная лига прокомментировала инцидент во время матча между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», когда на гостевом секторе произошли беспорядки.
Ранее стало известно, что следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении троих жителей города Самары в возрасте от 20 до 25 лет. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
«В данный момент Футбольная национальная лига ФНЛ тесно сотрудничает с футбольными клубами «Крылья Советов» и «Оренбург», с территориальными органами полиции и управлением Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в целях установления всех обстоятельств, произошедших 2 сентября 2017 года после окончания календарного матча между указанными клубами, в том числе в части определения правомерности действий органов полиции и сотрудников Росгвардии во время осуществления ими своих должностных полномочий при задержании болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов», уличённых в нарушении «Правил поведения зрителей…», утверждённых постановлением правительства РФ №1156 от 16.12.2013 года.
ФНЛ считает необходимым отметить, что со стороны ФК «Оренбург» и служб, обеспечивавших безопасность при проведении матча, были организованы максимально комфортные условия для болельщиков гостевой команды как до начала игры, так и на протяжении всего матча.
Поэтому Футбольная национальная лига категорически осуждает действия тех болельщиков, которые заведомо имели умысел по нарушению вышеуказанных правил, в частности, при использовании во время матча пиротехнических средств, и которые применили агрессию в отношении представителей органов правопорядка при попытке их административного задержания. Вместе с тем оценка последующих действий органов правопорядка не входит в компетенцию ФНЛ, а является предметом оценки соответствующих надзорных государственных органов, в адрес которых, в свою очередь, со стороны ФНЛ будут направлены необходимые материалы по указанному матчу», — говорится на официальном сайте лиги.