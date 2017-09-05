Коутиньо может отказаться играть за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист недоволен тем, что руководство не продало его в «Барселону», и готов пойти на радикальные меры. Об этом пишет Sport.es.
Бразилец надеется покинуть Туманный Альбион и перейти в «Барселону» в январе. Если сейчас Коутиньо не будет заигран за «Ливерпуль», то, перейдя в новую команду, сможет принять участие в самом престижном европейском клубном турнире.
«Ливерпуль» попал в группу Е вместе с «Марибором», «Спартаком» и «Севильей». Ранее стало известно, что мерсисайдцы внесли 25-летнего футболиста в заявку на Лигу чемпионов.
Закажи поездку на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Спартак». Встреча состоится 6 декабря.
«Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо