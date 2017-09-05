Зуев: даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт

Полузащитник молодёжной сборной России Александр Зуев прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Тренерский штаб похвалил за победу, после игры состоялось организационное собрание относительно второго сбора. Считаем, нужно добавлять в реализации моментов.
Невезение в сегодняшнем матче? Это психологический момент: не забиваешь ты — забивают тебе. Даже у больших мастеров бывают игры, когда не везёт. Главное, забили, показали неплохой результат. Хотя могли выиграть с крупным счётом.
Спасибо большое болельщикам. В отличие от первого матча, сегодня чувствовалось, что действительно играем дома», — передаёт слова Зуева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Гулиев: молодёжной сборной России надо поправлять реализацию