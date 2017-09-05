Гулиев: молодёжной сборной России надо поправлять реализацию

Полузащитник молодёжной сборной России Аяз Гулиев прокомментировал домашнюю победу над командой Гибралтара (3:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«После матча мы долго не выходили, потому что нас поздравляли. Составляли планы дальнейших сборов.
Мы контролировали весь ход игры, но не забили очень много. Реализацию надо поправлять, а создали достаточно. По сравнению с матчем с Арменией, создали побольше. И в той, и в этой игре мы полностью контролировали ход матча, но армяне, конечно, были сильнее.
Не совсем довольны этим сбором, потому что должны были брать все шесть очков. Но ничего, всё только началось. Лучше неудачно стартовать, а потом выстрелить", — заявил футболист молодёжной сборной России в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.