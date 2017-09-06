Защитник «Боруссии» Т. Колодзейчак перешёл в клуб чемпионата Мексики

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Тимоте Колодзейчак продолжит карьеру в чемпионате Мексики. 25-летний французский футболист подписал контракт с клубом «Тигрес», сообщает пресс-служба мексиканской команды. О деталях перехода пока не известно.
Колодзейчак выступал в составе «Севильи» с 2014 по 2017 год, а в январе перешёл в «Боруссию». Защитник не сумел закрепиться в основном составе немецкого клуба, проведя в прошлом сезоне лишь один матч чемпионата Германии. В активе Тимоте матчи за молодёжные сборные Франции.
Колодзейчак, которым интересовался ЦСКА, перешёл из «Севильи» в «Боруссию» М