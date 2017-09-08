Баллак: на бумаге «Реал» — главный фаворит Лиги чемпионов

Бывший участник группового этапа и матчей плей-офф Лиги чемпионов в составах «Байера» и «Челси» Михаэль Баллак назвал «Реал» главным претендентом на очередную победу в главном европейском клубном футбольном турнире.
«По моему мнению, «Реал» лучше всех на данный момент. Опыт, класс, недавний успех — всё это говорит само за себя. Даже «ПСЖ» с их приобретениями сейчас не на том уровне. У них отличная команда и они, конечно, могут выиграть Лигу чемпионов, но и другие команды могут преуспеть в этом турнире.
На мой взгляд, на бумаге «Реал» — главный фаворит Лиги чемпионов», — приводит мнение Баллака интернет-издание Goal.
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Криштиану сыграл всего около 10 минут, но мадридцы прекрасно справились и без него.