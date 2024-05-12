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«ПСЖ» намерен продлить контракт с Доннаруммой до 2028 или 2029 года — Николо Скира

«ПСЖ» начал переговоры с 25-летним вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о пролонгации его трудового соглашения, которое заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский гранд намерен предложить Доннарумме долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 или 2029 года.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 41 матч, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил суммарно 37 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В составе «ПСЖ» Доннарумма трижды становился чемпионом Франции.

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