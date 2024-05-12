Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Доннаруммой до 2028 или 2029 года — Николо Скира

«ПСЖ» намерен продлить контракт с Доннаруммой до 2028 или 2029 года — Николо Скира
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» начал переговоры с 25-летним вратарём Джанлуиджи Доннаруммой о пролонгации его трудового соглашения, которое заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французский гранд намерен предложить Доннарумме долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 или 2029 года.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Милана» в июле 2021 года в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне голкипер провёл 41 матч, 16 из которых сыграл «на ноль», а в остальных пропустил суммарно 37 мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

В составе «ПСЖ» Доннарумма трижды становился чемпионом Франции.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Джанлуиджи Доннарумма и «ПСЖ» обсудят новый контракт по окончании сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android