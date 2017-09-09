Слуцкий: в России говорим, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после гостевого поражения со счётом 0:5 от «Дерби Каунти» в матче шестого тура английского Чемпионшипа отметил важность следующей игры, которая должна показать реакцию его подопечных на разгромное поражение.
«Это очень трудное и важное время, потому что следующий матч покажет, как мы реагируем на невероятный стресс. Можно упасть, но важно быстро подняться. В России мы говорим, что лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз 0:1», – заявил Слуцкий, слова которого приводит Hull Daily Mail.
В таблице Чемпионшипа «Халл Сити» с семью очками в активе располагается на 10-й строчке и в следующем туре 13 сентября сыграет в гостях с «Фулхэмом».
Слуцкий: это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас