Слуцкий: это самое большое поражение в моей карьере. Теперь никто не верит в нас

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 6-го тура Чемпионшипа с «Дерби Каунти» (0:5).
«Во-первых, я должен извиниться перед фанатами, так как они не заслужили этот результат, и мне очень жаль. Это моя вина, я готовил команду к матчу, и если мы проигрываем, то это вина тренера. В следующей игре мы должны показать свою реакцию на это поражение. Сейчас для меня ключевой момент в сезоне.
Не смогу быстро проанализировать игру, нужно время. Это самое большое поражение в моей тренерской карьере. В данной ситуации нужно продолжать верить в себя и готовиться к следующему матчу.
Я удивлён результатом встречи, он ранит меня. Очень сложно объяснить свои эмоции. Теперь никто не верит в нашу команду. Я должен изменить положение вещей и решить наши проблемы", — цитирует Слуцкого Hull Daily Mail.