Шунин: к оскорбительным кричалкам, звучавшим с трибун, отношусь равнодушно

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги домашнего матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который завершился вничью со счётом 0:0, а также рассказал о своём отношении к оскорбительным кричалкам, которые неслись с трибун стадиона «Арена Химки».
«Это был один из лучших матчей этого сезона. Играли против лидера, и нам удалось его остановить сегодня. Были хорошие моменты, особенно в первом тайме, когда могли забить. Сравнить с матчем против сборной сегодняшнюю игру нельзя, ведь это официальная игра, а та была товарищеская. «Зенит» главный претендент на чемпионство. Ни один человек не скажет, что согласен на ничью. У нас была установка на игру – отходить назад, и переходить в контратаку. Мы ждали свой момент и шанс, чтобы это сделать, потому что «Зенит» раскрывается не с самыми большими соперниками.
Ко всяким оскорбительным кричалкам, которые сегодня звучали с трибун, я отношусь равнодушно. То, что я слышал, это, конечно, неприятно. Не отвлекаюсь на подобные вещи, нахожусь в игре и мне в принципе всё равно. В общем, для нашего чемпионата – это неположительный момент, так как на трибунах находятся дети, родители, мамы, бабушки. Это не красит наш футбол.
Отвечать болельщикам на такие кричалки я не хочу. Думаю, это бессмысленно. Нужно работать над этим, стараться пресекать такие моменты. Было время, когда это делали, но это не очень хорошо получается. Думаю, будут работать над этим, может сделают штраф, или как были гуделки на стадионах. Надо просто бороться с этим, и всё», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.