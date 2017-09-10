Рыков: не разделяю мнение фанатов «Динамо», которые оскорбляли Кокорина

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал домашнюю ничью с «Зенитом» (0:0) в матче девятого тура РФПЛ, а также выразил слова поддержки форварду питерской команды Александру Кокорину, которого по ходу встречи оскорбляли фанаты московской команды.
«Могли победить и мы, и «Зенит». Равная игра, много борьбы. Кто забил, тот и взял бы верх. Хотя на победу вроде никто не наиграл.
После матча обменялся футболками с Кокориным. Он же из «Динамо». Мы хорошо общаемся. Я его поддерживал, когда в него никто не верил. Не разделяю мнение фанатов «Динамо», которые его оскорбляли. Хороший игрок, удачи ему», — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Кокорин выступал за «Динамо» с 2008 по 2016 год, после чего перешёл в «Зенит».