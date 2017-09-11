Радимов: честь и хвала тому, кто привёз Лунёва в «Зенит»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» оценил игру некоторых футболистов в матче девятого тура РФПЛ с «Динамо» (0:0).
«В очередной раз отмечу Андрея Лунёва. Он проводит просто замечательный сезон, и в целом за вратарскую линию мы можем быть спокойными. Может быть, его игра выглядит и неброско, но он действует так уверенно и чётко, что не даёт усомниться в своём статусе первого номера команды. Когда Лунёв переходил в „Зенит“, я сам относился к этому скептически, поскольку парень провёл всего десять матчей за „Уфу“, и это был не показатель того, что он заиграет в „Зените“. Но честь и хвала тому, кто его сюда привёз. Он действительно показывает очень высокий уровень.
Ерохин проделывает колоссальный объём работы, но КПД у него совершенно низкий. Не хватает того, чтобы он угрожал воротам. Ему надо больше играть в чужую штрафную, атаковать в её пределах. Если провести аналогию с командой 10-летней давности, то Зырянов играл примерно на этой же позиции. Вспомните, сколько голов — и голов важных — забивал Константин Георгиевич. Даже на 92-й минуте финала в Глазго он бежал вперёд и забил гол. Вот это хочется видеть и у Ерохина. Надеюсь, что со временем это придёт, поскольку в середине поля собраны игроки, которые умеют развивать атаки и без него. Он нужен именно в штрафной, и он этим пользовался в „Ростове“, забивал голы.
Ригони — иностранец, провёл первый матч, и мы должны посмотреть, как он будет выглядеть в следующей игре. Если брать объективно, то, конечно, матч в его исполнении неудачный. Здесь мы можем отметить, что у него был перелёт, так как он игрок сборной Аргентины. С другой стороны, кто-то может сказать, что Месси тоже летал и забил три мяча „Эспаньолу“. Но давайте всё-таки не будем сравнивать Ригони и Месси — это совсем другая история, „Барселона“ — другая команда. Здесь и волнение — раз, соперник — два, у некоторых партнёров не пошла игра — три. Как говорится, будем смотреть дальше», — сказал Радимов.