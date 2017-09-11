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Зайцев: своим басом Белоруков может произнести речь, настраивающую на матч

11 сентября 2017, понедельник. 21:29 Футбол

Защитник «Амкара» Николай Зайцев прокомментировал возвращение защитника Дмитрия Белорукова в пермскую команду на правах аренды.

«Белоруков — коммуникабельный человек с большим опытом. Он вернулся — и будто не было его отсутствия. С ходу нормальные отношения, подсказ. Своим басом Дмитрий может произнести речь, настраивающую на матч. Все рады, что он вернулся, поскольку это боевая единица.

Если смотреть через призму неудач, то можно сказать, что мы такие неудачники… А на самом деле мы по шажку прибавляем. И сейчас нам уже объявили, что нас ждёт тяжёлая работа. Тренер хочет, чтобы мы физически выглядели ещё лучше. Тогда будем агрессивнее играть в концовках.

На днях встречались с болельщиками, всей командой пообщались. Я считаю, что пообщались хорошо, супер. Каждый из болельщиков мог высказать своё мнение. Мы их выслушали, высказали свои мысли. Пришли к чему-то общему. Они нас очень сильно поддерживают, и в городе очень сильно любят футбол и „Амкар“. Так что будет дерзать, стараться набирать очки, чтобы они на нас не шумели.

Может, негативные высказывания и были, но болельщиков можно понять. В процессе этот негатив мы общими усилиями перевели на то, что все всё понимают, все поддерживают. Когда мы расходились, они кричали, что вместе мы едины, мы непобедимы. Было приятно. Вроде за день до этого проиграли, а они с нами, и это, конечно, подбадривает», — сказал игрок в эфире «8-16».

Белоруков проведёт остаток сезона в «Амкаре» на правах аренды
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Дмитрий Белоруков Николай Зайцев Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
11 сентября 2017, понедельник
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