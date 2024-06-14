Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Польши — о Евро-2024: суть в том, что мы не можем не играть в футбол

Тренер Польши — о Евро-2024: суть в том, что мы не можем не играть в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж высказался о шансах своей команды на чемпионате Европы — 2024.

«Нам нужно сделать так, чтобы вся команда была очень хорошо организована и знала, как она хочет играть. Суть в том, что мы не можем не играть в футбол. Если бы мы хотели выходить на поле только для того, чтобы выжить, это не имело бы смысла», — приводит слова Пробежа пресс-служба сборной Польши.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между сборными Польши и Нидерландов состоится в воскресенье, 16 июня. Игра пройдёт на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 16:00 по московскому времени. Польша и Нидерланды играют в группе A. Помимо этих двух команд, в квартете находятся Франция и Австрия.

Материалы по теме
Главный тренер сборной Польши: мы не боимся сборную Нидерландов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android