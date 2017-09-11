Глава «ПСЖ»: давление других клубов не повлияет на расследование УЕФА

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выразил уверенность, что давление со стороны некоторых клубов не повлияет на расследование УЕФА в отношении парижан по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Соответствующие расследование Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала 1 сентября.
«Существует давление со стороны других клубов по поводу расследования УЕФА. Однако не думаю, что это повлияет на УЕФА, поскольку это профессиональная и очень серьёзная организация. В тысячный раз говорю, что в «ПСЖ» сохраняют уверенность. Мы уважаем все клубы и ожидаем к себе такого же отношения. Мы вкладываем средства в Лигу 1, чтобы быть способными конкурировать в Лиге чемпионов.
Мы на протяжении шести лет работали над доходами клуба, который увеличивался с продажи билетов, спонсоров, мерчендайзинга, телевизионных прав. Планируем увеличить рост выручки ещё на 20-40%. У нас есть год до того, как предстоит доказать, что мы соответствуем правилам финансового фэйр-плей. Нам нужно уложиться до 30 июня 2018 года. Поэтому скажу всем: «Расслабьтесь и думайте о нашем проекте», — цитирует Аль-Хелаифи The Telegraph.