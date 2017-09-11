УЕФА: Чеферин не говорил о возможном исключении «ПСЖ» из еврокубков

УЕФА выступил с заявлением в связи с появившейся во французских СМИ цитаты президента организации Александера Чеферина о возможном исключении «ПСЖ» из еврокубков.
«УЕФА категорически опровергает причастность Александера Чеферина к цитате, которая ошибочно приписана ему газетой L’Equipe.
УЕФА хочет подчеркнуть полную независимость комитета по финансовому контролю. Более того, мы считаем странным совпадением тот факт, что подобные выдуманные высказывания были опубликованы именно во Франции. Независимо от любых спекуляций, которые могут возникнуть в отношении ФФП, мы по-прежнему привержены обеспечению соблюдения этих независимых процессов и этих стандартов», — цитирует пресс-службу УЕФА Marca.
1 сентября Следственная палата УЕФА инстанции по финансовому контролю клубов начала официальное расследование в отношении «ПСЖ» по поводу соответствия клуба правилам финансового фэйр-плей.