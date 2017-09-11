«Лас-Пальмас» нанёс «Малаге» третье поражение подряд на старте Примеры

«Лас-Пальмас» победил «Малагу» в матче третьего тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. «Малага» потерпела третье поражение в турнире подряд.
На 45-й минуте Хонатан Виера вывел свою команду вперёд. В дебюте второго тайма Диего Гонсалес провел ответный мяч. На 69-й минуте Хонатан Кальери вернул гостям лидерство. В концовке отличился Лоик Реми.
«Лас-Пальмас» (3 очка) занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Малага», не набрав ни одного очка, находится на 19-й строчке.