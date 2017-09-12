Широков: ни «Спартак», ни ЦСКА в последних матчах по игре не понравились

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился впечатлениями от матчей «Спартака» и ЦСКА в прошедшем туре российской Премьер-Лиги. Напомним, «Спартак» дома со счётом 1:0 обыграл «Рубин», а ЦСКА в гостях с таким же счётом выиграл у «Амкара».
«Ни «Спартак», ни ЦСКА в последних матчах чемпионата не понравились особо. По игре уж точно. Поводом для радости послужит разве что результат – и те, и те выиграли. Это придаст положительный импульс перед стартом в Лиге чемпионов. Особенно важно победить было для красно-белых в их совсем уж критической ситуации. Победа над «Рубином» — глоток свежего воздуха. Спартаковцам удалось одолеть сложнейшего соперника в ничейной игре благодаря индивидуальному мастерству Промеса. В «Рубине» столь классных исполнителей не оказалось. Ну а ЦСКА обыграл «Амкар», показав свою игру. У «армейцев», как и у «Спартака», есть мастера, только играют они не в нападении, а ближе к центру поля», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.