ФИФА назвала неверными заявления экс-чиновника по Инфантино и Мутко

В ФИФА прокомментировали слова бывшего главы комитета по управлению организации Мигеля Мадуро, который сегодня, 13 сентября, сказал, что международная федерация и её глава Джанни Инфантино предпринимали попытки повлиять на его решение о недопуске президента РФС Виталия Мутко к выборам в совет ФИФА. В марте Мутко не был допущен к выборам, поскольку занимал пост заместителя председателя правительства РФ. В мае Мадуро был отправлен в отставку.
«ФИФА обратила внимание на комментарии и мнения Мигеля Мадуро. ФИФА никогда не ставила под вопрос компетенцию своих бывших членов комитетов и всегда уважала их решения. Для Мигеля Мадуро было нормой регулярно контактировать с руководством ФИФА, в том числе по его собственной инициативе. Обмен информацией между руководством и комитетами ФИФА логичен и даже желателен, поэтому представить это как попытку давления фактически неверно», — говорится в заявлении ФИФА, которое опубликовал журналист BBC Sport Ричард Конвей в «Твиттере».