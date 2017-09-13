Глушаков получил повреждение мышц правого бедра в матче с «Марибором»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков получил травму по ходу первого тайма выездного матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором».
«Сейчас очень оперативно пресс-атташе „Спартака“ Леонид Трахтенберг сообщил, что у Дениса Глушакова повреждение мышц правого бедра. Насколько это опасно и как скоро Денис восстановится, конечно, сразу понять нельзя. Он сыграл около получаса, а затем вместо него вышел Самедов», — сказал телекомментатор Александр Шмурнов в эфире телеканала «Матч».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» — «Спартак». Это соперники по группе E. К 60-й минуте счет 1:0 в пользу гостей.