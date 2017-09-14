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Даум покинул пост главного тренера сборной Румынии

14 сентября 2017, четверг. 19:32 Футбол

Немец Кристоф Даум больше не является главным тренером сборной Румынии, сообщает Deutsche Welle.

63-летний специалист и Федерация футбола Румынии договорились об окончании сотрудничества.

Главным тренером румынской сборной Даум стал летом 2016 года. В квалификации чемпионата мира — 2018 сборная Румынии под руководством Даума потеряла шансы на выход в финальную часть турнира.

Главным претендентом на пост нового тренера сборной Румынии считается бывший наставник «Кубани» и московского «Динамо» Дан Петреску, возглавляющий «ЧФР Клуж».

Журналист пришёл на пресс-конференцию тренера сборной Румынии с удочкой
Источник: Deutsche Welle Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Румынии — Футбол Дан Петреску Кристоф Даум
Новости. Чемпионат мира 2018
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