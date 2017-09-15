«Спартак» займёт 3-е место в группе ЛЧ — считают 51% читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» подвёл итоги опроса, в котором спрашивал читателей, какое место займёт «Спартак» по итогам группового этапа Лиги чемпионов.
51% респондентов считают, что подопечные Массимо Карреры финишируют на третьем месте, которое даёт право выступить в плей-офф Лиги Европы. 33% опрошенных полагают, что красно-белые займут четвёртую строчку. 12% верят, что «Спартак» станет вторым и только 4% считают, что действующий чемпион России выйдет из группы с первого места.
Напомним, что в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Марибором» (1:1).
Вопрос дня. Почему «Спартак» упустил победу над «Марибором»?
Юран убежден, что у команды есть проблемы с физической готовностью.