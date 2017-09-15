Защита будет добиваться полного оправдания президента «Ювентуса»

Франко Коппи, адвокат президента «Ювентуса», заявил, что сторона защиты будет добиваться полного оправдания Андреа Аньелли, который подозревается в том, что помогал продавать билеты ультрас, некоторые из которых связаны с организованной преступностью.
Прокурор Федерации футбола Италии требует отстранить президента «Ювентуса» от футбола на два с половиной года, оштрафовать Аньелли на € 50 тыс., а также оштрафовать клуб на € 300 тыс. и обязать «старую синьору» провести два домашних матча без болельщиков. Решение по делу должно быть принято через две недели.
«Мы не привыкли делать прогнозы — месяц или пожизненное наказание, всё будет так, как будет. Главное, противостоять аргументам прокурора. Будем ли мы выступать за полное оправдание? Конечно», — заявил адвокат Аньелли, чьи слова приводит интернет-издание Football Italia.