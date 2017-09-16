«Луч-Энергия» не удержал победный счёт в матче с «Зенитом-2»

В матче 14-го тура первенства Футбольной национальной лиги во Владивостоке встречались «Луч-Энергия» и петербургский «Зенит-2». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 15-й минуте, когда точным ударом отметился Руслан Гордиенко. Отыграться гости сумели на 81-й минуте — счёт сравнял Илья Зуев.
В таблице первенства ФНЛ «Зенит-2» (13 очков) располагается на 14-й строчке, а «Луч-Энергия» (12) занимает 15-е место.
С календарём первого дивизиона сезона-2017/18 можно ознакомиться на «Чемпионате».