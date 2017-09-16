«Кристал Пэлас» показал худший старт в истории высшего дивизиона Англии

Уступив со счётом 0:1 «Саутгемптону» в пятом туре английской Премьер-лиги, «Кристал Пэлас» установил исторический антирекорд первенства. Пять поражений и ни одного забитого мяча — хуже не стартовал никто в истории высшего дивизиона чемпионата Англии, информирует Squawka.
Игра с «Саутгемптоном» стала дебютной у руля «Кристал Пэлас» для главного тренера Роя Ходжсона. До этого в стартовых четырёх турах Премьер-лиги «орлами» руководил Франк де Бур, уволенный после гостевого поражения в матче с «Бёрнли» (0:1).