Дибров: Кучук – прекрасный выбор для «Ростова», 16 очков – не игрушки

Популярный телеведущий и болельщик «Ростова» Дмитрий Дибров ответил на вопрос об изменениях в ростовской команде и высоко оценил работу главного тренера Леонида Кучука.
«Мы, конечно, переживали. Были некоторые сомнения. Но я говорил казакам: ребята, вы два сезона носили людей на руках, а теперь Бекиевич ушёл, и что ж теперь, прокляли всех на свете? По-моему, мы очень здорово начали сезон. 16 очков – это вам не игрушки всё-таки. Кучук – прекрасный выбор», — сказал Дибров в программе «По коням!» на CSKA TV.
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