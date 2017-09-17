Головин: мне показалось, что гола после удара Фернандеса не было

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился мыслями о победе над «Ростовом» (2:0) в 10-м туре РФПЛ, а также отметил, что на 76-й минуте встрече бригада арбитров поступила правильно, не став засчитывать гол в ворота гостей в эпизоде, когда голкипер Илья Абаев на линии поймал мяч после удара Марио Фернандеса.
«Было тяжело до забитого мяча. Всё было сложно, они больше стояли в обороне, тяжело было вскрывать. Повезло, что Вася забил со стандарта. После этого «Ростов» раскрылся, и у нас появились моменты, играть стало проще.
Был третий гол или нет? Мне показалось, что гола не было. Мяч не полностью пересёк линию», — сказал Головин в интервью программе «Все на матч».
(Эпизод с ударом Фернандеса — с 1:34)
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Хусаинов: арбитры матча ЦСКА — «Ростов» угадали, гола не было