«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат», который состоится сегодня, 17 сентября.Начало встречи запланировано на 11:00 по московскому времени.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов, Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян, Карасев, Маркович.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев, Лео.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча десятого тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Ахмат». Встреча состоится в Хабаровске.