«Копенгаген» после ничьей с «Локомотивом» разгромил соперника в чемпионате Дании

Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном чемпионате.
Во встрече 9-го тура чемпионата Дании «Копенгаген», который на этой неделе на своём поле сыграл вничью с «железнодорожниками» (0:0) в Лиге Европы, на выезде разгромил «Хельсингёр» со счётом 4:0. Эта победа позволила «Копенгагену» набрать 15 очков и подняться на четвёртое место в турнирной таблице датской Суперлиги.
«Локомотиву» предстоит во второй раз встретиться с «Копенгагеном» 23 ноября. Встреча пройдёт в Москве.
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