Фонсека: «Черноморец» выставил автобус, но не надо считать эти слова критикой

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от в матче девятого тура УПЛ с «Черноморцем». Встреча проходила в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершилась со счётом 0:0.
«Комментировать матч очень просто: одна команда все время была закрыта у своих ворот, другая старалась вскрыть эту оборону, создавая огромное количество голевых моментов. Не хватило реализации. Чего не хватило «Шахтеру»? Забить. Чтобы мяч залетел в ворота. Абсолютно все видели, что происходило. Я бы больше переживал, если бы команда не играла или не создавала моментов. Но нет, их было очень много и ребята достаточно хорошо себя показывали. Кто разбирается в футболе, тот поймет: очень тяжело иметь голевые шансы, когда соперник полностью закрыт в своей штрафной, выставив автобус. Нам же не хватило реализации. Такое бывает.
Если честно, я не тот человек, который говорит об удаче или неудаче. Просто нам не хватило реализации. При этом были очень яркие моменты, однако сильно сыграл вратарь «Черноморца». Ни в коем случае не подумайте, что это критика «Черноморца». Каждый играет так, как считает нужным. Я просто констатирую то, что произошло в матче», — цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».