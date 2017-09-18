Каррера — игрокам «Спартака»: хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?

Стали известны подробности разговора главного тренера «Спартака» Массимо Карреры с командой после матча 10-го тура Премьер-Лиги с «Тосно» в Санкт-Петербурге. Напомним, по ходу матча «Спартак» выигрывал со счётом 2:0, играя в большинстве, а в итоге сыграл вничью (2:2), пропустив два гола в концовке игры.
По данным «Спорт-экспресса», итальянский специалист спросил футболистов: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?»
В 10 турах РФПЛ «Спартак» набрал 13 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В чемпионате красно-белые уже в четвёртый раз упустили победу, выигрывая по ходу матча. Не удержал победный счёт «Спартак» и в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
Каррера – аут? Как «особенный» становится крайним
Главный тренер «Спартака» приближается к отставке после ничьей с «Тосно», но он ли сломал чемпионскую команду?