Умер генеральный директор команды ветеранов «Спартака» Вячеслав Егорович

Генеральный директор команды ветеранов московского «Спартака» Вячеслав Егорович ушёл из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщил официальный сайт «Спартака».
В составе «Спартака» Егорович, выступавший на позиции форварда, завоевал в 1971 году кубок СССР и стал лучшим бомбардиром команды в этом турнире.
В 1990 году он был назначен начальником команды ветеранов московского «Спартака», а затем в течение многих лет являлся генеральным директором клуба ветеранов, занимался организацией товарищеских матчей и турниров спартаковцев по всей стране.