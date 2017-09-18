Сёмин: к группе атаки «Локомотива» по игре с «Амкаром» есть много вопросов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от поражения в матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
«Во-первых, на пропущенный мяч мы реагировали заменами. Сделали две замены. Казалось, имеем преимущество и фактически играем на одной половине поля, но забить не могли. „Амкар“ очень хорошо обороняется, и в воздухе мы ничего не смогли выиграть после дальних передач.
Поражение — это всегда повод для жёсткого разговора. Но, думаю, после матча в Копенгагене не все восстановились. Группа атаки выглядела не лучшим образом. Если говорить об обороне, „Амкар“ почти не подходил к нашим воротам, но они удержали победный мяч. А к группе атаки много вопросов.
Игрового события от Эдера не случилось. Надеемся, ещё случится», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».