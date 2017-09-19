Гащенков: все понимают, в какой ситуации находится «Амкар», надо спасаться

Полузащитник «Амкара» Михаил Гащенков прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в 10-м туре РФПЛ. Гащенков стал автором единственного гола в этой встрече.
«Самое главное, что мы показали предельную самоотдачу. Все понимают, в какой непростой ситуации мы находимся, надо спасаться. Главное, чтобы забивала команда, а не отдельные игроки. Надеюсь, мы выправим ситуацию», — приводит слова Гащенкова пресс-служба «Амкара».
Благодаря этой победе пермский клуб набрал 8 очков и поднялся на 14-е место в РФПЛ.
«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ