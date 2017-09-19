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Тренер «Амкара» Алексич: «Локомотив» не удивил, считаю нашу победу закономерной

19 сентября 2017, вторник. 09:09 Футбол

Тренер «Амкара» Горан Алексич поделился впечатлениями от выездного матча 10-го тура РФПЛ, в котором пермская команда обыграла «Локомотив» (1:0).

«Хотели бы поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня поддерживали. Считаю, это очень важно. Гащенков заслужил выход в основе своим отношением к работе. Он хорошо работает на тренировках, и мы на него рассчитываем.

«Локомотив» сегодня не удивил. Было всё, что мы ожидали. Было много передач, много навесов, стандартов. Все наши игроки оставили свои силы на поле. Считаю закономерным результат», — сказал специалист в интервью клубному телевидению.

«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
19 сентября 2017, вторник
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