Тренер «Амкара» Алексич: «Локомотив» не удивил, считаю нашу победу закономерной

Тренер «Амкара» Горан Алексич поделился впечатлениями от выездного матча 10-го тура РФПЛ, в котором пермская команда обыграла «Локомотив» (1:0).
«Хотели бы поблагодарить болельщиков, которые нас сегодня поддерживали. Считаю, это очень важно. Гащенков заслужил выход в основе своим отношением к работе. Он хорошо работает на тренировках, и мы на него рассчитываем.
«Локомотив» сегодня не удивил. Было всё, что мы ожидали. Было много передач, много навесов, стандартов. Все наши игроки оставили свои силы на поле. Считаю закономерным результат», — сказал специалист в интервью клубному телевидению.
«Локомотив» — «Амкар» — 0:1. Видеообзор матча 10-го тура РФПЛ