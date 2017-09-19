Юрченко: «Спартак», поведя 2:0, расслабил булки

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко поделился мнением о домашнем матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком», завершившемся со счётом 2:2. «Спартак», играя в большинстве, выигрывал со счётом 2:0 до 86-й минуты.
«Похож ли „Спартак“ на чемпиона? Каверзный вопрос. В данной ситуации исходя из счёта – нет, не похож на чемпиона. Не могу сказать, что „Спартак“ сильно изменился. Но не было такого ощущения, как в прошлом году – какой-то чемпионской уверенности. В прошлом году это у „Спартака“ чувствовалось, сейчас нет. В конце встречи соперник посчитал, что игра уже сделана. При счёте 2:0 красно-белые, наверное, посчитали, что мы расслабимся, а нам это только на руку. Все видели, что „Спартак“, поведя 2:0, расслабил булки», — сказал голкипер.
Юрченко уверен, что судья Владимир Сельдяков не должен был удалять защитника «Тосно» Виталия Шахов на 29-й минуте за эпизод с нападающим «Спартака» Педро Рошей: «Там и близко не было удаления. Мне кажется, решение судьи было необоснованным. Если там фол, то это жёлтая карточка. Но по факту – там даже нарушения не было. Грациозное падение со стороны футболиста „Спартака“».