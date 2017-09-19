Гендиректор «Тосно»: даже при счёте 0:2 был уверен, что не проиграем «Спартаку»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился впечатлениями от домашнего матча 10-го тура РФПЛ со «Спартаком», завершившегося со счётом 2:2. До 86-й минуты «Тосно», играя в меньшинстве, проигрывал со счётом 0:2.
«Даже при счёте 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем ничью. Внутри сидело — уж одно очко-то точно возьмём! Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, всё получилось как нельзя лучше», — сказал Матюшенко корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Матюшенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.