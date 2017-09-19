Курские игроки КВН представили видеопревью матча «Авангард» — ЦСКА

Участники юмористической игры КВН из Курска представили видеопревью матча между местным «Авангардом» и московским ЦСКА в 1/16 финала Кубка России. Ролик выполнен в жанре песочной анимации.
Игра между «Авангардом» и ЦСКА на стадионе «Трудовые резервы» в Курске пройдёт завтра, 20 сентября и начнётся в 17:00 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Куликовым из Саранска.
Видеопревью матча между «Авангардом» и ЦСКА можно посмотреть на официальном канале «Авангарда» в YouTube.