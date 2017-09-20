Видео: все голы четвёртого тура чемпионата Испании

Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видеонарезку всех голов четвёртого тура чемпионата Испании.
Результаты четвёртого тура Примеры сезона-2017/18:
«Хетафе» — «Барселона» — 1:2
«Реал Сосьедад» — «Реал» — 1:3
«Эйбар» — «Леганес» — 1:0
«Леванте» — «Валенсия» — 1:1
«Бетис» — «Депортиво» — 2:1
«Атлетико» — «Малага» — 1:0
«Алавес — »Вильярреал" — 0:3
«Жирона» — «Севилья» — 0:1
«Лас-Пальмас» — «Атлетик» — 1:0
«Эспаньол» — «Сельта» — 2:1.
Видео доступно на официальном канале испанской Ла Лиги в YouTube.
Видео: все голы третьего тура чемпионата Испании