Видео: все голы третьего тура чемпионата Испании

На прошлой неделе в чемпионате Испании завершились все матчи программы третьего тура.
Результаты третьего тура Примеры сезона-2017/18:
«Леганес» — «Хетафе» — 1:2
«Барселона» — «Эспаньол» — 5:0
«Севилья» — «Эйбар» — 3:0
«Валенсия» — «Атлетико» — 0:0
«Реал» — «Леванте» 1:1
«Вильярреал» — «Бетис» 3:1
«Сельта» — «Алавес» — 1:0
«Атлетик» Б – «Жирона» — 2:0
«Депортиво» — «Реал Сосьедад» — 2:4
«Малага» — «Лас-Пальмас» — 1:3.
Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube подготовил видео со всеми голами второго тура.
Видео: все голы второго тура чемпионата Испании