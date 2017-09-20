«Барселона» — «Эйбар» — 6:1. Видеообзор матча

«Барселона» разгромила «Эйбар» в матче пятого тура чемпионата Испании со счётом 6:1. Покер в составе каталонской команды оформил Лионель Месси, по одному голу забили Денис Суарес и Паулиньо, отличившиеся во втором матче подряд. Единственный мяч за гостей на счету Серхи Энрича.
«Барселона» набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эйбар» с 6 баллами в активе располагается на 13-й позиции.
Посмотреть обзор матча «Барселона» — «Эйбар» можно на официальном канале Примеры в YouTube.
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