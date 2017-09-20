Месси преодолел отметку в 300 забитых голов на «Камп Ноу»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в матче пятого тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) записал на свой счёт покер. Аргентинский бомбардир отличился на 20-й, 59-й, 62-й и 87-й минутах. Второй гол Месси стал его 300-м мячом, забитым на стадионе «Камп Ноу». Всего же в активе Лионеля теперь 302 гола на этой арене — 300 за «Барселону» и ещё два за сборную Аргентины.
Благодаря победе над «Эйбаром» «Барселона» набрала 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. На втором месте расположилась «Севилья», у которой в активе 10 очков и игра в запасе.
Покер Месси помог «Барселоне» разгромить «Эйбар»