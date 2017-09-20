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Трабукки: Каррера сам предложил клубу Петковича, выбирали из свободных агентов

20 сентября 2017, среда. 03:00 Футбол

Футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке в летнее межсезонье. Отдельно Трабукки остановился на подписании красно-белыми контракта с защитником Марко Петковичем, которого многие раскритиковали по итогам матча с «Тосно» (2:2).

«Думаю, что Каррера доволен селекцией. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты „Спартака“ менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники „Спартака“ имели ряд серьёзных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионом.

На позицию правого защитника рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрёл Петковича, а купил бы, допустим, Мариу Фернандеса», — приводит слова агента «Спорт-экспресс».

Трабукки: слова Карреры после матча с «Тосно» — просто эмоции
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Марко Петкович Марко Трабукки Массимо Каррера
Новости. Футбол
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