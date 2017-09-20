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Трабукки: слова Карреры после матча с «Тосно» — просто эмоции

20 сентября 2017, среда. 02:00 Футбол

Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Спартаке», а также разговор наставника красно-белых Массимо Карреры со своими подопечными после матча 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2). По данным СМИ, Каррера спросил футболистов: «Вы хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?».

«В прошлом сезоне „Спартак“ стал чемпионом, и, полагаю, многие понимают, что этот успех повторить не так-то легко. Сейчас, к сожалению, видно, что команда не готова выступить так же успешно, не может эффективно играть на два фронта. Мы видим, что команда часто пропускает голы на последних минутах. При этом не думаю, что Массимо шокирован происходящим. Конечно, 8-е место – это недопустимо, но сейчас красно-белым объективно тяжело бороться за призовые места.

Слова Карреры после матча с „Тосно“? Уверен, что внимательные и думающие читатели понимают, что это всё эмоции. Наверное, не со всем из того, что сказал после „Тосно“ Каррера, можно согласиться. Но это эмоции. Российская премьер-лига – один из тех турниров, где тренеры обязаны буквально сразу же после игры – через 30 секунд – давать флеш-интервью. Это тот момент, когда они не всегда себя полностью контролируют. Хотя это, безусловно, интересно для зрителей.

Уверен, что Леонид Федун, который имеет реальную картину происходящего, примет правильное решение. Я не из той категории людей, которая считает, что тренеры и футболисты должны получить работу за предыдущий успех. Но считаю, что Массимо заслуживает того, чтобы продолжать тренировать команду – он доказал и ещё может доказать, что может быть успешным со „Спартаком“», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак ФК Тосно Марко Трабукки Массимо Каррера
Новости. Футбол
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