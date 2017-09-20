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Капитан «Аугсбурга» дисквалифицирован на один матч за оскорбительный жест

20 сентября 2017, среда. 20:38 Футбол

Полузащитник «Аугсбурга» Даниэль Байер дисквалифицирован на одну игру немецкой Бундеслиги и оштрафован на € 20 тыс. по итогам домашнего матча 5-го тура с «РБ Лейпциг» (1:0), информирует Bild.

По ходу игры Байер показал оскорбительный жест главному тренеру «Рб Лейпцига» Ральфу Хазенхюттлю, характерным жестом предложив тому заняться самоудовлетворением. Арбитр не заметил жеста, однако момент попал в объективы телекамер.

Игрок принёс извинения в соцсети и заявил, что не достоин носить капитанскую повязку «Аугсбурга».

Видео доступно в «Твиттере».

Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Аугсбург РБ Лейпциг
Новости. Футбол
20 сентября 2017, среда
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