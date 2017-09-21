Монтелла: старт сезона получился положительным, но «Милан» станет ещё сильнее

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла положительно оценивает старт команды в сезоне-2017/18 Серии А. Накануне россонери обыграли СПАЛ (2:0).
«Я выбрал схему 3-5-2, потому что она даёт мне больше гарантий. Мне понравилось, как команда сыграла, даже притом что очевидно, что нам нужно прибавлять. В целом начало сезона оцениваю положительно, и это было непросто с таким количеством новых футболистов. Эта команда станет ещё сильнее», — сказал Монтелла в эфире Mediaset Premium.
После пяти туров в активе «Милана» 12 очков и 4-е место. Таблицу Серии А можно посмотреть на «Чемпионате».
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